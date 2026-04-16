タクシーがまさかの遠回り！？「遅刻寸前なのに！」ところが → 到着場所で私が何度も感謝したワケ

寝坊と子どものイヤイヤで大遅刻寸前の朝、焦りながら乗ったタクシーがまさかの遠回り！

疑いと不安が募りましたが、運転手の行動に隠された意外な理由とは──。

今回は筆者の友人から聞いた、移動時に起こった素敵なエピソードをご紹介します。

大遅刻！

これはGW初日、帰省する予定の朝に起きた出来事です。

長期休み前で仕事が立て込み、私も夫も疲労困憊だったその日の朝、夫婦そろってまさかの予定より30分遅れの大寝坊！

さらに3歳の娘のイヤイヤ期が炸裂し、着替えも拒否されてしまう始末。

なだめてもその日に限ってグズグズが長引いてしまい、出発が予定より大幅に遅れてしまったのです......。

まさかの遠回り！？

ある時間までに駅へ着かなければ、新幹線に乗り遅れてしまいます。

GWという繁忙期のなか座席の再予約は難しく、帰省そのものができなくなるかもしれない状況に。

焦りで胃が痛くなりながらタクシーに乗り込み、

「なるべく早く着くようお願いします」

と必死に伝えました。

しかし、念のためにとスマホのマップアプリで道を見ていると、なんと運転手は遠回りして裏道に入っていくではありませんか！