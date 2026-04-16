i-dleの新曲「HIDE AND SEEK」が、2026年4月22日（水）にデジタルシングルとしてリリースされる。このたび本楽曲がオープニングテーマに起用されているテレビ朝日系列アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』のノンクレジット映像が公開された。 「HIDE AND SEEK」は、2タイトルが示す「HIDE AND SEEK＝かくれんぼ」をコンセプトに、自分らしさを貫く強さと、心の奥に隠した「本当は本音を見つけて欲しい」という乙女心を描いた