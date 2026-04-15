アーセナルのブラジル代表FWガブリエウ・ジェズスが、今シーズン限りでクラブを去る可能性が浮上している。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が報じている。2022年にマンチェスター・シティからアーセナルに加入して以来、ミケル・アルテタ監督率いるチームの前線を支えてきたジェズス。ただ、ここ数年の負傷離脱に加え、ドイツ代表FWカイ・ハヴァーツやスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシ