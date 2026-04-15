ミニストップは、「1個買うと1個もらえる」をはじめとする、お得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年4月14日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。新作「アーモンド・ブリーズ」の無料券も「1個買うと1個もらえる」キャンペーン1つめの対象商品は、カゴメ「野菜生活100オリジナル」（200ml）です。1本購入すると、「アーモンド・ブリーズ プロテイン」（200ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。2つ