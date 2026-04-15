【ミニストップ】4月14日から「ファンタ」や「PLUSカルピス」などが無料券の対象に。アプリ会員限定で最大100円引きクーポン当たる！

ミニストップは、「1個買うと1個もらえる」をはじめとする、お得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年4月14日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。

新作「アーモンド・ブリーズ」の無料券も

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

1つめの対象商品は、カゴメ「野菜生活100オリジナル」（200ml）です。

1本購入すると、「アーモンド・ブリーズ プロテイン」（200ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、コカ・コーラ「スプライト」（470ml）。

1本購入すると、「ファンタ」の「グレープ」「オレンジ」（各500ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、アサヒ飲料「カルピスウォーター」（600ml）です。

1本購入すると、「PLUSカルピス」の「睡眠・腸活ケア」「免疫サポート」（各200ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも4月14日から27日まで。

ミニストップアプリ限定のキャンペーン

【ミニデリ最大100円引き】

4月14日から27日までの期間、ミニストップアプリのアプリ会員バーコードを提示し、1会計で800円以上購入すると、抽選券1枚がもらえます。

抽選券1枚で、ミニデリの50円引きまたは100円引きアプリクーポンのどちらかが必ず当たります（いずれも本体価格からの値引きです）。

クーポンの利用期間は、4月14日から5月6日まで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ