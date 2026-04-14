（高雄中央社）南部・高雄市政府観光局は14日、寿山動物園で飼育していたアフリカライオンの「二哥」が13日、飼育員や医療スタッフに見守られながら死んだと発表した。23歳。人間の約100歳に相当する年齢だとしている。園によると、二哥は2010年から同園で飼育されていたが、高齢に伴い健康状態が悪化。緑内障や肝機能異常、貧血、脊椎の劣化、歯髄炎などの慢性疾患を抱え、複数回の治療や手術、餌や生活環境の改善が行われたもの