自然と住宅街が調和したベットタウン、千葉県・八千代市。都心まで約40分とアクセスも良くファミリー層に人気のエリア。今回の舞台は、そんな地で2024年にオープンしすでに地元に愛されるパティスリー「ATELIER Y（アトリエ ワイ）」。お店の中に足を踏み入れると、そこには1個ずつアートのように並ぶケーキに焼きっぱなしの焼き菓子など。そしてこの時期はクレープまで堪能できる同店。そん