スッキリと整頓された冷蔵庫は、何がどこにあるかわかりやすく食材チェックがスムーズなど、メリットが多いもの。【3COINS（スリーコインズ）】で人気のキッチン雑貨では、冷蔵庫の整理整頓に役立つアイテムも多数取り扱っています。そこで今回は、今すぐ試したい新作「収納グッズ」をチェック。 自立しないタイプもスッキリ収納 「冷蔵庫棚下ジップバッグ収納トレイ」は、自立型ではないジップロックを吊り