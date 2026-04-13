4月は就職や転職、異動など、多くの人にとって新しい環境に身を置く機会が多くなる時期です。「新しい環境に早く慣れなくちゃ」「頑張らなくちゃ」と考えるのは自然なことですが、必要以上に頑張ろうとしたり自分はダメだなと卑下してしまったりすることはありませんか。【豆知識】「えっ…」これが「完璧主義」による“ネガティブ思考”から自分を解放する方法です！「完璧主義」的な思考が強いと、自分に求めるハードルが高