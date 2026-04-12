2020年のJリーグYBCルヴァンカップ制覇を最後にタイトルから遠ざかっているFC東京。2026年の明治安田J1百年構想リーグでは、優勝・AFCチャンピオンズリーグエリート出場権獲得を虎視眈々と狙っている。そこで今年は積極的な補強に乗り出した。他のEAST勢が現状維持の姿勢を示す中、稲村隼翔や橋本健人ら即戦力を数多く獲得。ファジアーノ岡山にレンタルに出していた佐藤龍之介も呼び戻すなど、本気度の高さを示していたのだ。