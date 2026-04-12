「インテンシティの高さがないと勝てない時代」ドイツで体得した強度を注入…“堅守”FC東京を築く主将・室屋成

「インテンシティの高さがないと勝てない時代」ドイツで体得した強度を注入…“堅守”FC東京を築く主将・室屋成