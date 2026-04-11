この春、小学校に入学した新1年生たちへの交通安全の願いを込めた「黄色いワッペン」の贈呈式が、山形市内の小学校で行われました。交通安全を呼びかけるスローガンが書き込まれた「黄色いワッペン」には交通事故傷害保険が付けられており、みずほフィナンシャルグループなどの4社が毎年共同で、全国の小学校の新1年生に贈呈しています。山形市立第一小学校で行われた贈呈式には、24人の新1年生を代表して4人が出席。