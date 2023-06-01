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グランド・バセット・グリフォン・バンデーンの特徴 正式名称：グランド・バセット・グリフォン・バンデーン（Grand Basset Griffon Vendéen） 原産国：フランス グループ：嗅覚ハウンド サイズ：中型犬 体高：オス40～44cm、メス39～43cm 体重：18～20kg前後 被毛：硬めでラフな粗剛毛 毛色：ブラック系、フォーン系、ホワイトとの