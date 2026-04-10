グランド・バセット・グリフォン・バンデーンの特徴

正式名称：グランド・バセット・グリフォン・バンデーン（Grand Basset Griffon Vendéen） 原産国：フランス グループ：嗅覚ハウンド サイズ：中型犬 体高：オス40～44cm、メス39～43cm 体重：18～20kg前後 被毛：硬めでラフな粗剛毛 毛色：ブラック系、フォーン系、ホワイトとの組み合わせなど 性格：明るい、親しみやすい、自立心がある 寿命：12年前後

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンは、低めの体高とやや長めの胴を持ちながら、全体としては重すぎず、引き締まった印象を与える中型犬です。

長く垂れた耳、ふさっとした眉や口元の被毛、荒々しさを残したナチュラルなコートが合わさり、素朴さと品のよさをあわせ持つ外見に仕上がっています。

また、骨太でしっかりとしたつくりをしている一方、必要以上にどっしり見えないのもこの犬種らしいところです。短い脚とラフな被毛が目を引きますが、全身のバランスはよく、猟犬らしい機敏さを感じさせる体つきをしています。

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンの大きさ

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンは中型犬に分類され、体高の目安はオスが40～44cm、メスが39～43cmです。

犬種標準では上下1cm程度の許容範囲も示されており、見た目の印象としては「低い姿勢ながら、意外としっかりした体格」と感じられることが多いでしょう。

体重は18～20kg前後が目安とされます。脚は短めですが、華奢なタイプではなく、胸や胴にも適度な厚みがあります。そのため、愛らしい見た目に反して、実際には中型犬らしい存在感があります。

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンの被毛タイプ

被毛は、この犬種の個性を際立たせる大きな要素です。硬さのある粗剛毛で、長すぎず、体に沿うように生えているのが特徴で、やわらかく絹のような毛質ではありません。

顔まわりには眉毛やひげのように見える飾り毛があり、表情をいっそう印象的に見せてくれます。

全体の見た目は整えすぎない自然な雰囲気が大切で、ラフさを残した外見がこの犬種らしい魅力につながります。ふわふわとした華美な被毛ではなく、屋外で活動してきた犬らしい、実用性を感じさせるコートです。

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンの毛色の種類

毛色は比較的バリエーションが豊富で、ホワイトを含む2色または3色の組み合わせがよく見られます。

代表的なものには、ホワイトとブラック、ホワイトとオレンジ、トライカラー、ブラック・アンド・タンなどがあります。淡いフォーン系に濃い色が重なるタイプもあり、同じ犬種でも印象が大きく変わります。

どの毛色でも、ラフな被毛の質感と相まって、派手すぎず味わいのある見た目になるのが魅力です。色の入り方や斑の出方には個体差があり、素朴に見える子もいれば、華やかな印象を与える子もいます。

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンの性格

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンは、明るさと親しみやすさを備えた犬種です。人と関わることを好み、家族のそばで過ごす時間を楽しみやすいため、表情やしぐさにも愛嬌が感じられます。

活発な雰囲気を持ちながらも、ただ落ち着きがないわけではなく、場面によっては穏やかで落ち着いた一面を見せることもあります。

一方で、自分で考えて行動しようとする自立心も持ち合わせています。指示を待つだけではなく、気になったことに意識が向きやすいところがあり、猟犬らしい主体性を感じさせます。

そのため、いつもべったり甘えるタイプというよりは、親しみやすさの中に芯の強さもある性格といえるでしょう。

また、陽気で快活な印象がありながら、しつこすぎる重たさは出にくく、ほどよい距離感を保てる個体も見られます。

にぎやかさと落ち着きの両方をあわせ持つため、単純に「元気な犬」とひとくくりにしにくい奥行きのある魅力があります。外見の素朴さと相まって、親しみやすいのにどこか気品も感じられる犬種です。

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンの歴史

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンは、フランス西部のバンデ地方を原産とする犬種です。

バンデ地方で使われてきたグリフォン系の猟犬をもとに、より低い体高と扱いやすさを備えたタイプとして発展してきました。

名前にもその特徴が表れており、「グランド」は大きい、「バセット」は脚が短い、「グリフォン」は粗い被毛を持つ犬、「バンデーン」は原産地を指しています。

犬種としての形が整えられていったのは19世紀後半以降で、フランスの猟犬文化の中で改良が進められました。野山や茂みの多い環境で活動する犬として育まれてきた背景があり、外見にも実用性を感じさせるつくりが見られます。

低めの体高、しっかりした骨格、硬めの被毛といった特徴は、こうした成り立ちと深く結びついています。

現在では家庭犬として親しまれる場面もありますが、見た目の個性だけでなく、長い歴史の中で受け継がれてきた犬種らしさも大きな魅力です。

フランス原産の犬種の中でも独特の存在感があり、素朴さと力強さをあわせ持つ外見は、その歩みの中で形づくられてきたものだといえるでしょう。

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンの価格相場

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンの価格は、30万円前後をひとつの目安にするとイメージしやすいでしょう。

日本では流通数がかなり少なく、国内で安定した販売例を継続的に見つけにくい犬種ですが、海外では子犬価格がおおむね2,000～2,500米ドル前後で案内されている例が見られます。

日本で迎える場合は、為替や輸送費、各種手続きの有無によっても総額が変わりやすいため、実際の価格は個体や入手方法によって幅が出ます。

また、この犬種は希少性の高さから、一般的なペットショップで常時見かけるタイプではありません。そのため、価格だけで比較するよりも、犬種への理解がある相手から迎えられるかどうかを重視した方が、納得のいく出会いにつながりやすくなります。

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンのブリーダーを探す方法

何から始めればよいかわからない場合は、まず犬種名でブリーダー情報を調べ、販売実績や掲載内容を丁寧に見比べるところから始めると安心です。

犬種専門の掲載サイトや、犬種クラブ、ケネルクラブ系の子犬紹介ページなどを確認すると、どの地域で繁殖されているか、現在子犬がいるのかといった情報をつかみやすくなります。

候補が見つかったら、見学や問い合わせの際に、親犬の様子、飼育環境、健康管理の説明がきちんと受けられるかを確認しましょう。

ワクチン接種歴や健康チェックの内容を明確に伝えてくれるか、引き渡し後の相談に応じてくれるかも大切なポイントです。質問に丁寧に答えてくれる相手であれば、初めてでも安心して話を進めやすくなります。

反対に、見学を急がせる、情報を十分に出さない、極端に安さばかりを強調するといった場合は慎重に判断した方がよいでしょう。

希少犬種だからこそ、すぐに決めようとせず、複数の情報を比較しながら信頼できる相手を探すことが大切です。

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンの飼い方

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンと暮らすうえでは、見た目の愛らしさだけでなく、猟犬らしい活発さや自主性を理解しておくことが大切です。

室内で穏やかに過ごす時間もありますが、ただのんびり過ごせれば満足するタイプではなく、日々の生活の中で体と頭をしっかり使える環境が向いています。

運動、しつけ、日常の手入れを無理なく続けられるかどうかが、心地よい暮らしにつながります。

また、短めの脚としっかりした体つきを持つため、住まいの中では滑りにくさや動きやすさにも気を配りたいところです。見た目の個性に目が向きやすい犬種ですが、毎日の積み重ねが暮らしやすさを大きく左右します。

家庭に迎えるなら、かわいさだけでなく、活動的な毎日を一緒に楽しむ気持ちを持つことがポイントです。

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンの運動量

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンは活動的な犬種で、毎日の散歩をしっかり確保したいタイプです。

歩くだけで短時間に済ませるよりも、においを嗅ぎながら外の刺激に触れられる時間をつくった方が、満足感につながりやすくなります。散歩は1日2回を基本にしながら、合計で1～2時間ほどを目安に考えると取り入れやすいでしょう。

また、単純な移動だけでは物足りなさを感じることもあるため、遊びの要素を加えるのも効果的です。たとえば、においを使って探させる遊びや、庭や室内でのおもちゃ探しは、この犬種の持ち味を生かしやすい方法です。

体を動かすだけでなく、好奇心を満たせる時間をつくることで、落ち着いて過ごしやすくなります。

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンのしつけ方

しつけでは、一方的に従わせようとするより、ルールをわかりやすく伝えながら根気よく繰り返す姿勢が大切です。

明るく人懐っこい一方で、自分で判断したがる面もあるため、気分に左右されず一貫した対応を続けることが求められます。できたときにしっかり褒める進め方の方が、信頼関係を築きやすいでしょう。

特に、夢中になったときでも飼い主に意識を戻せるようにしておくことは重要です。日頃から名前を呼んだら反応する、落ち着いて歩く、待つといった基本を少しずつ積み重ねていくと、日常生活の中でも扱いやすくなります。

子犬の頃からさまざまな人や環境に触れさせ、無理のない範囲で経験を広げていくことも、穏やかな成長につながります。

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンのケア方法

毎日の手入れでは、被毛と耳、口まわりをこまめに確認する習慣をつけておくと安心です。

ラフな被毛は見た目に味わいがありますが、放っておくと汚れや小さなゴミが残りやすいため、ブラッシングで全体を整えながら清潔さを保つことが大切です。

特に顔まわりは食事や水分で汚れやすいので、やさしく拭いて整えておくと快適に過ごしやすくなります。

また、垂れ耳は通気性がよいとはいえないため、耳の中の様子をときどき確認し、汚れやにおいが気になるときは無理のない範囲で手入れを行いましょう。

爪や足先、歯の状態もあわせて見ておくと、日常の変化に気づきやすくなります。特別なことを一度に行うより、短時間でもこまめに触れて確認することが、この犬種のケアでは大切です。

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンの寿命と病気

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンの寿命は、一般的に12年前後がひとつの目安とされています。

中型犬の中では特別に短命な印象はなく、日々の体調管理や定期的な健康チェックを続けながら、できるだけ良い状態を長く保っていくことが大切です。

見た目の丈夫さに安心しすぎず、年齢に応じた変化を丁寧に見ていくことで、小さな異変にも気づきやすくなります。

また、健康に過ごすうえでは、体型や耳のつくり、年齢による変化をふまえて気をつけたい点があります。

すぐに強く心配する必要はありませんが、かかりやすい傾向がある病気をあらかじめ知っておくと、日常の様子を観察しやすくなり、早めの受診にもつなげやすくなるでしょう。

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンのかかりやすい病気

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンでは、耳や目、足腰、神経の不調に注意したいとされています。

もちろん、すべての犬に同じように起こるわけではありませんが、犬種の特徴や体のつくりをふまえると、あらかじめ知っておきたい病気があります。

普段と違うしぐさや歩き方、表情の変化に気づいたときは、様子見を長引かせずに相談することが大切です。

特に、症状がゆっくり現れるものもあれば、急に異変として目立つものもあります。どの病気も、早めに気づくことで負担を減らしやすくなるため、「そのうち治るかも」と自己判断しすぎないことが大切です。

外耳炎

垂れ耳の犬は耳の中が蒸れやすく、グランド・バセット・グリフォン・バンデーンでも外耳炎に注意したいです。

耳をしきりに振る、耳をかゆがる、嫌なにおいがするといった変化が見られたときは、耳の中で炎症が起きている可能性があります。

軽いうちに対処できれば治療が長引きにくいため、普段から耳の様子を見ておくことが重要です。赤みや汚れが目立つときは、早めに動物病院で相談すると安心です。

椎間板疾患

やや胴長で脚が短めの体型は、背中や腰に負担がかかりやすく、椎間板疾患にも気をつけたいところです。

段差を嫌がる、抱き上げると嫌がる、歩き方がぎこちないといった様子が見られる場合は、背骨まわりに痛みや異常が出ていることがあります。

初期の違和感はわかりにくいこともありますが、無理に動かすと悪化することもあります。動きがおかしいと感じたら、安静を意識しつつ早めに受診することが大切です。

眼疾患

年齢を重ねるにつれて、目のトラブルが見られることもあります。目が白っぽく見える、涙や目やにが増える、物にぶつかりやすくなるといった変化は、視力や目の状態に関わる異常のサインかもしれません。

目の異常は、日常のしぐさの変化として現れることも少なくありません。見えにくそうな様子や、まぶしそうにする動きが続く場合は、早めに診てもらうと安心です。

てんかん

てんかんは、突然ふるえたり、意識を失ったり、体を突っ張らせたりする発作として気づかれることがあります。発作の出方には個体差があり、短時間でおさまる場合もあれば、繰り返すこともあります。

初めて見ると驚きやすい症状ですが、慌てて強く揺さぶったりせず、安全を確保したうえで落ち着いて対応することが大切です。発作の時間や様子を記録しておくと、受診時の助けになります。

股関節形成不全

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンでは、足腰の不調として股関節形成不全にも注意が必要です。立ち上がりがぎこちない、後ろ足の動きが不自然、運動を嫌がるといった変化が見られることがあります。

若いうちにははっきり症状が出ないこともありますが、成長や加齢とともに違和感が表面化することがあります。歩き方に気になる変化が続くときは、無理をさせずに相談するとよいでしょう。

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンに似た犬種

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンは、名前が長く似た犬種も多いため、犬種名だけでは違いがわかりにくいことがあります。

実際には、見た目の雰囲気が近くても、体格や全体のバランス、受ける印象にはそれぞれ違いがあります。近い犬種を見比べることで、グランド・バセット・グリフォン・バンデーンならではの特徴もつかみやすくなるでしょう。

ここでは、名前や外見が混同されやすい犬種との違いを整理します。細かな数値や歴史を並べるのではなく、見分けやすいポイントを中心に見ていくと、それぞれの個性が理解しやすくなります。

プチ・バセット・グリフォン・バンデーンとの違い

最も混同されやすいのが、同じ系統にあたるプチ・バセット・グリフォン・バンデーンです。名前もよく似ていますが、見た目でまず感じやすいのは全体のサイズ感の違いです。

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンの方がひと回り大きく、同じ低めのシルエットでも、よりしっかりした骨格と伸びやかな印象があります。

また、プチ・バセット・グリフォン・バンデーンは、よりコンパクトで愛らしい雰囲気が強く出やすい一方、グランド・バセット・グリフォン・バンデーンは、ラフな被毛や長めの体のラインも相まって、落ち着きのある力強さを感じさせます。

よく似た顔立ちでも、並ぶと全体の迫力や存在感に違いが見えてきます。

グラン・グリフォン・バンデーンとの違い

グラン・グリフォン・バンデーンは、同じバンデーン系の犬種ですが、グランド・バセット・グリフォン・バンデーンよりも脚が長く、全体のシルエットも高く見えます。

名前に共通する部分が多いため混乱しやすいものの、見た目の印象はかなり異なります。

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンは、低めの姿勢と横に流れるような体のラインが目立ちますが、グラン・グリフォン・バンデーンはよりすらっとしていて、堂々とした立ち姿が印象的です。

被毛の質感やラフな雰囲気には共通点がありますが、体型の違いを見ると別の犬種として区別しやすくなります。

バセット・ハウンドとの違い

バセット・ハウンドも脚が短く耳が長いため、グランド・バセット・グリフォン・バンデーンと並べて語られることがあります。

ただし、実際の見た目はかなり異なり、バセット・ハウンドの方が皮膚のたるみや重厚感が目立ちやすく、全体としてどっしりした印象です。

一方、グランド・バセット・グリフォン・バンデーンは、ラフで自然な被毛に覆われており、同じ低い体高でもより軽やかで野趣のある雰囲気があります。

バセット・ハウンドがやわらかく重みのある表情に見えやすいのに対し、こちらは眉やひげのような被毛の影響もあって、引き締まった個性的な表情に見えやすいのが違いです。

まとめ

グランド・バセット・グリフォン・バンデーンは、短めの脚とやや長い胴、ラフな被毛が印象的なフランス原産の中型犬です。素朴で愛嬌のある見た目を持ちながら、明るさと自立心をあわせ持つ性格にも魅力があります。

家庭で迎えるには、十分な運動やにおいを使った遊びを取り入れながら、根気よくしつけを続けていくことが大切です。価格は流通数の少なさから変動しやすく、信頼できるブリーダーをじっくり探す姿勢も欠かせません。

外耳炎や足腰の不調などに気を配りつつ、日々のケアと健康管理を丁寧に続けられる方にとって、深い愛着を育める魅力的な犬種です。