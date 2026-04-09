新年度が始まり、どこか忙しない空気に包まれるこの時期。新しい環境で慌ただしい日々を過ごしている方も多いのではないでしょうか。そんな4月、お茶や海苔の老舗として知られる株式会社山本山が、新ブランド「YMY（ワイエムワイ）」の旗艦店「YMY GYOKURO TEAROOM」を二子玉川高島屋S.C.内にてオープンしました。YMY GYOKURO TEAROOMのコンセプトは、ゆったりと羽を伸ばしたい時も、気持ちをシャキッと切り替えたい時も、訪れる一