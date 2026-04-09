玉露×ハーブで優しく自分をほどく。二子玉川に新オープンした心に寄り添うティールーム「YMY GYOKURO TEAROOM」をレポート

新年度が始まり、どこか忙しない空気に包まれるこの時期。新しい環境で慌ただしい日々を過ごしている方も多いのではないでしょうか。

そんな4月、お茶や海苔の老舗として知られる株式会社山本山が、新ブランド「YMY（ワイエムワイ）」の旗艦店「YMY GYOKURO TEAROOM」を二子玉川高島屋S.C.内にてオープンしました。

YMY GYOKURO TEAROOMのコンセプトは、ゆったりと羽を伸ばしたい時も、気持ちをシャキッと切り替えたい時も、訪れる一人ひとりが「自分なりのひととき」を心ゆくまで過ごせる空間。マイナビウーマン編集部も、日常の慌ただしさをリセットするのにぴったりな「玉露ハーブティー」を味わいに行ってきました！

■選べるお茶は10種類以上！ 気分に合わせて組み合わせるのが楽しい

YMY GYOKURO TEAROOMは、1835年に山本山が発明した「玉露」を、現代のセルフケアに寄り添う「ハーブ」と掛け合わせた、新しいスタイルのウェルネスカフェ。

YMYブランドには、自分を見つめる時間を後回しにしがちな日常に「句読点」となるような、⾃分を思いやるひとときを届けたいという想いが込められているのだとか。

玉露ウェルネスを気軽に体験できる場所としてつくられた店内には、丸みを帯びた看板や照明が優しく灯り、ほっと一息つけるような空間が広がっています。

店内に入ると、ブランドが提案する「製法や産地といった知識だけで選ぶのではなく、その日の気分や直感で選ぶ」というお茶の楽しみ方の通り、玉露ハーブティー＆玉露雁が音ほうじハーブティーがずらり。玉露とハーブやスパイスなどの自然素材をブレンドして作られた多彩なお茶を好みに合わせて選ぶことができます。

香りや試飲を通じて味わいを楽しめるのはもちろんのこと、YMYの玉露ハーブティーには「HAJIMARU」「YASURAGU」「MUKIAU」など過ごしたい気分に寄り添うネーミングがされていることも魅力の一つ。リフレッシュしたいのか、集中したいのか……と自分の感情と向き合っていると、自然と心が落ち着いてきます。

お茶の隣では、小さなおにぎりとスイーツがショーケースに並んでいます。おにぎりは「焼き鯖・大葉・梅（400円）」や「牛しぐれ煮・とろろ・青のり（330円）」など食材同士のマリアージュが楽しい6種類がラインナップ。

スイーツには「YMYもなか（300円）」や「煎茶パートドフリュイ（300円）」など和洋どちらも楽しめるこだわりの逸品がそろい、ずっと眺めていたくなる美しさです。

一口サイズのフードは、個数や組み合わせを自由に選ぶのにちょうどいい大きさ。甘いものでリフレッシュしたい時も、おにぎりでやさしくお腹を満たしたい時も、気分に合わせて色々な選び方を楽しむことができますよ。

■ごはんにも、スイーツにも。組み合わせや時間によって味わいの変わる玉露ハーブティーを楽しむ

思い思いのメニューを選んだら、木の温かみを感じるプレートで自分だけの一膳をいただきます！

筆者は春限定の「玉露ハーブティー 苺」をチョイス。玉露に苺、ローズヒップ、ハイビスカスを合わせたベリー系の味わいで、ローズが華やかに香ります。玉露のまろやかな味わいが優しくハーブの香りをまとめているので、ハーブと玉露の調和をゆったりと楽しむことができました。

また、イートインではショットサイズの玉露も味わえます。発芽期に3週間「覆い」で日光を遮ることで、心身のバランスを整えるテアニンが豊富に蓄えられる玉露は、やすらぐリフレッシュタイムにぴったりなのだとか。手間暇のかかった柔らかい甘味が、すっきりと心と喉をうるおしてくれます。

女性人気の高い「マグロ・たくあん・のり（300円）」の小さなおにぎりには山本山の海苔とふわふわのマグロが使用されており、ほっとする味わいが玉露ハーブティーともよく合います。体に優しい十六穀米も◎

和スイーツの「白あんとベリー（450円）」は、桜の花びらが飾られたかわいらしい一品。もちもちの生地で白あんが包まれており、あんの優しい甘さとベリーの甘酸っぱさに春を感じます。

ごはんにも、スイーツにも合う玉露ハーブティーですが、淹れてから時間によって味わいが変化するのもポイント。淹れてから10分程はハーブの香りがより感じられますが、20分程経つと玉露の渋みが抽出され、玉露らしい味わいが楽しめます。程よい苦みはスイーツとも相性ばつぐんです。

■自分の気分に心を傾けて。玉露とハーブでゆっくり心をほどく

カフェには物販も併設されており、商品購入のみの利用ももちろんOK。アメリカのデザイナー、Michelle Armasさんが実際の玉露ハーブティーからインスピレーションを得て描いたというデザインは、玉露の味わいが持つ丸みが伝わるあたたかなものばかり。優しい気持ちを伝えたい人へのギフトにもおすすめです。

小さなおにぎりやスイーツにこめられたこだわりや、手間暇かけて作られた玉露の味わいが心を丁寧に癒やしてくれる「YMY GYOKURO TEAROOM」。

自分の気分や求めているものに心を傾けながらお茶を選ぶ時間が、ついつい後回しにしがちな自分のことに目を向けるきっかけになりました。

忙しさから心身がゆらぎがちな春ですが、自分の感情や気分に寄り添ってあげる時間を作ると、少し心が軽くなるかもしれません。ぜひ、心ほどけるリラックスタイムを味わいに足を運んでみてくださいね。

■店舗概要

YMY GYOKURO TEAROOM

住所：東京都世田谷区玉川3-17-1 二子玉川高島屋S.C. 南館1階

営業時間：9:00〜20:00

休業日：不定休（施設に準ずる）

公式サイト：https://ymy-tea.jp/

（取材・文：五十嵐紫月／マイナビウーマン編集部）