10日（金）は低気圧や前線の影響で西日本から北日本の広い範囲で雨が降るでしょう。風も強まり荒れた天気となりそうです。西日本や東海では雷を伴った激しい雨の降る所もある見込みです。雨でも気温が上昇し、西日本では25℃前後まで上がる所もあるでしょう。沖縄は晴れそうです。11日（土）になると関東以西では天気が回復し、12日（日）は北日本も含めて全国的に行楽日和となる見込みです。週末にかけて気温が上がり、土日は西日