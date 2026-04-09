フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。4月9日（木）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、木曜前半レギュラーの日本文学者・ロバート キャンベルが、日本や世界における「お世辞」と「脅し」について考えたことを解説した。 ロバート キャンベル「砂鉄さん、先週僕はこの『カーゴパンツ・ダイアリー』で