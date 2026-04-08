スイーツライターのchicoさんがおすすめスイーツを紹介する「お菓子な宝物」。今回は『カフェ ディオール by アンヌ＝ソフィー・ピック バンブー パビリオン』のル カナージュ シュクレです。日本食材好きのアンヌさんらしい、米、日本酒、いちごを繊細に調合した「ル カナージュ シュクレ」 5000円。トップに咲く小さな白花の一種はオレンジブロッサムとフラワーハニーのパンナコッタ。こんなふうに細かなパーツまで繊細な香りを