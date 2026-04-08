敵地・ブルージェイズ戦で7回途中6奪三振5安打1失点の好投【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間8日・トロント）ドジャースの山本由伸投手は7日（日本時間8日）、敵地のブルージェイズ戦に先発し、7回途中5安打1失点の好投を見せた。2勝目の権利を持って降板した。初回はスプリンガー、バーショ、ゲレーロJr.を3者連続三振に仕留める立ち上がり。2回は先頭・サンチェスの右越え二塁打でピンチを招いたが、岡本を95.3マイル