北島町に、陸上・中長距離界を震撼させるスーパーキッズがいました。小学生の国内史上最高記録を樹立、はやくも高校生と互角に渡り合う「奇跡の12歳」に、カメラが迫りました。 北島町の村山玲奈さんです。軽快にトラックを駆ける、あどけなさの残る12歳。けど彼女、ただ者じゃありません。 2025年11月、県内の小学生が出場した中長距離の記録会で、1000m・2分54秒82をマーク。歴代小学生女子の日本最高記