【モデルプレス＝2026/04/06】「ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）」の人気パンが“超も〜っちり”食感に進化した「超も〜っちりパン」シリーズとして、「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」、「も〜っちり食感ホイップあんぱん」、「も〜っちり食感ピザパン」の3種類を4月7日より全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。【写真】ファミマ“超も〜っちり”食感の新ドーナツ◆ファミマ、食感にこだわった新商品登