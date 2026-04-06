シトロエン待望の”Voiture a Grande Diffusion”（大衆車）が革新的なサスペンション・システムとともに発表されてから70年、それは後に続く3世代にわたって乗り心地の基準となった。【画像】独自のシステムが人の心を捉えて離さない。魔法の絨毯のような乗り心地のシトロエンDS、CX（写真6点）フランスの高級車は成功しないというのが世間一般の定説だ。ところがシトロエンは57年間にわたって、普通の人々に風変わりな車を売ると