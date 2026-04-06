猫のウンチがいつもより臭くなる4つの原因 1.食事の内容や急な変更 キャットフードに含まれる原材料、特にタンパク質の種類や質が変わると、消化の過程で発生するガスのにおいが強くなることがあります。また、新しいフードに急に切り替えた際、胃腸が対応しきれず、一時的に消化不良を起こすこともにおいが強まる大きな理由です。 2.腸内環境の乱れ 猫の腸内にも、人間と同じように善玉菌と悪玉菌が存在し