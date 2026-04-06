猫のウンチがいつもより臭くなる4つの原因

1.食事の内容や急な変更

キャットフードに含まれる原材料、特にタンパク質の種類や質が変わると、消化の過程で発生するガスのにおいが強くなることがあります。また、新しいフードに急に切り替えた際、胃腸が対応しきれず、一時的に消化不良を起こすこともにおいが強まる大きな理由です。

2.腸内環境の乱れ

猫の腸内にも、人間と同じように善玉菌と悪玉菌が存在します。

ストレスや加齢、体調の変化によって悪玉菌が増えてしまうと、腸の中で食べ物が腐敗しやすくなり、ウンチのにおいがきつくなります。これは、腸の動きが滞り、消化機能が低下している合図です。

3.消化器系のトラブルや感染症

細菌や寄生虫の感染、あるいは胃腸に炎症が起きている場合、ウンチのにおいは明らかに変化します。普段とは違う、鼻を突くような刺激臭や生臭いにおいがする場合は、体内で何らかのトラブルが起きている可能性が高いため、注意が必要です。

4.水分の不足による便秘

猫が飲む水の量が少ないと、ウンチが硬くなって腸の中に留まる時間が長くなります。

腸内に留まる時間が長いほど発酵が進むため、においはどうしても凝縮されてしまうのです。その結果、排泄されたときのにおいをいつもより強く感じるようになります。

猫のウンチのにおいを和らげるための対策

1.食事の切り替えはゆっくり行う

新しいフードを試すときは、1週間ほどかけて今のフードに少しずつ混ぜて慣らしましょう。急な変化を避けることが、胃腸への負担を減らす一番の近道です。

2.水を飲みやすい環境を整える

猫はもともと積極的に水を飲まない習性があるため、意識的な水分補給が欠かせません。新鮮な水を家の中の数か所に置く、あるいはウェットフードを活用して食事から水分を摂らせる工夫をしましょう。

体内の水分が満たされ、ウンチがスムーズに排出されるようになれば、においも自然と落ち着いていきます。

3.異変が続く場合は動物病院へ

においの変化に加え、下痢や食欲不振が見られるときは、早めに獣医師に相談してください。受診の際、ウンチの状態をメモしておくと診察がスムーズに進みます。

まとめ

猫のウンチのにおいが強まる背景には、食べ物の影響から体調の変化まで、さまざまな理由が隠れています。その「いつもと違う」という気づきは、愛猫の体調管理において何より大切なサインです。

まずは食事の内容や、水を飲む環境など、身近なところから整えてあげましょう。日々の小さな変化に寄り添うことが、愛猫との安心できる毎日につながります。

(獣医師監修：加藤桂子)