1年目に117試合で36HR＆OPS1.002の活躍も昨季ア・リーグ新人王に満票で選ばれたアスレチックスのニック・カーツ内野手が苦しんでいる。4日（日本時間5日）までに7試合に出場して打率.083、0本塁打。米ファンからは「活躍は1年だけか」「フルシーズンやったらどうなるかと思ったら……へぼすぎる」と辛辣な意見が寄せられている。2年目の洗礼なのか。大学時代から怪物級の成績を残したカーツは2024年ドラフト全体4位指名でアス