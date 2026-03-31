３月３１日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は東京新聞の「長射程ミサイル、３１日に配備敵基地攻撃、行使可能に」という記事を紹介した。 番組で紹介した東京新聞の記事によると防衛省は３１日、いずれも陸上自衛隊で熊本市の健軍駐屯地と、静岡県の富士駐屯地に長射程ミサイルを配備、とある。これにより、敵領域のミサイル基地などを攻撃する反撃能力（敵基地攻撃能力）の行使が可能になる。日本は防衛