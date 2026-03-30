東京都立府中の森公園の中にある府中市美術館で、「春の江戸絵画まつり 長沢蘆雪」が開催されている。東京では64年ぶりとなる、長沢蘆雪(ながさわろせつ)にフォーカスした企画展である。かわいくて、大胆な蘆雪ワールドを堪能できるとあって、この春大注目の展覧会だ。【写真で見る】「春の江戸絵画まつり 長沢蘆雪」展の作品長沢蘆雪《菊花子犬図》個人蔵前期・後期展示前期(2026年3月14日〜4月12日(日))と後期(4月14日(火)〜5