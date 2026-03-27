東京Dogear Records（ドッグイヤーレコード）を代表するラッパー・ISSUGI（イスギ）が2022年にリリースした9thアルバム『366247』。完全限定プレスでリリースされたアナログ盤は早々完売して入手困難な状況が続いていたが、デジタル限定でリリースされた"366247 Remix" ft JJJを新たに収録した『366247 (Deluxe Edition)』として、完全限定プレスのアナログ盤が6月24日にリリースされる。また、同時に2024年にDogear Recordsよりリ