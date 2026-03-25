「アクア シャボン」が、メントール不使用の冷感ミスト「アクア シャボン クールボディミスト」を2026年4月3日（金）より発売する。■やさしい使い心地と清涼感の両立メントール特有の刺激感が苦手な方でも取り入れやすい設計のクールボディミスト。メントール不使用でありながら、暑さが気になる季節に心地よい清涼感を叶える。ツンとした香りが発生しないため、日常のさまざまなシーンで使いやすいのも特長。軽やかな香り立ちで