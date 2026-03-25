イラン外相が「ホルムズ海峡はすべての人々に開放されており、船舶は安全に通過できる」と述べたと中国外交部が24日、伝えた。中国外交部によると、イランのアッバス・アラグチ外相は同日、中国の王毅外交部長との電話会談でこのように明らかにし、「だが、交戦している国家は考慮の対象ではない」と述べた。アラグチ外相は「イラン国民はより団結して外部の侵略行為を防ぎ、国家主権と独立を守るだろう」とし、「イランは単なる一