2月11日に配信リリースされたindigo la Endの「カグラ」が各所で話題を呼んでいる。今作は川谷絵音（Vo/Gt）が愛読する、とあるマンガをイメージして作られた曲だ。曲題から察したリスナーも多いように、今曲で彼が題材としたのはおそらく、現在『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の『カグラバチ』だと思われる。 （関連：【動画あり】アーティストの“マンガ愛”が生んだ名曲） 川谷は、作品