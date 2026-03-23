3月23日 発売 【クイックショットボウ】 価格：1,650円 対象年齢：6歳以上 【ターゲット付きシューティングトイ】 価格：660円 対象年齢：6歳以上 パルは、同社が運営する雑貨店「3COINS」の公式通販サイトにて「クイックショットボウ」を3月23日に発売する。価格は1,650円。同日、「ターゲット付きシュ&