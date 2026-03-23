3月23日 発売 【クイックショットボウ】 価格：1,650円 対象年齢：6歳以上 【ターゲット付きシューティングトイ】 価格：660円 対象年齢：6歳以上

パルは、同社が運営する雑貨店「3COINS」の公式通販サイトにて「クイックショットボウ」を3月23日に発売する。価格は1,650円。同日、「ターゲット付きシューティングトイ」も発売される。価格は660円。

「クイックショットボウ」

本商品は、柔らかいスポンジ弾を使用し安全に遊べる的当て玩具。スポンジ弾をマガジンにセットし、トリガーを軽く引いてゆっくり戻すとマガジンが移動する。トリガーを引いて手をパッと放すと弾が発射される。弾は10個付きで、繰り返し遊べる。

組み立て方

遊び方

「ターゲット付きシューティングトイ」

本商品は、ターゲット付きのシューティングトイ。銃のスライダーがガシャンと動く仕様となっており、臨場感が味わえる。柔らかいスポンジ弾を使用しているので、安心して遊べる。

組み立て方

遊び方

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