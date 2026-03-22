海苔とわさびと……バナナチップス？先日、ドン・キホーテで買い物をしていた際に、衝撃のパッケージを発見して思わずその場で数秒足が止まってしまいました。目の前にあったのは「バナナチップス海苔わさび味」です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■“エンドレスで食べられる”を謳う「バナナチップス海苔わさび味」……本当に？ドン・キホーテのオリジナルブランド「情熱価格」から出ている「バナナチ