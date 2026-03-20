3月20日（金・祝）に放送した「ガイアの夜明け」（毎週金曜夜10時）のテーマは、「あの主人公はいま…震災15年SP 俺たちの故郷を取り戻す！」。【動画】震災から15年…人口ゼロの街を“起業家の聖地”に変えた男の執念 復興の“その後”東日本大震災から15年。あの時、ガイアが密着した被災地の人々はいま、どこで、どんな人生を歩んでいるのか。岩手・大船渡市では、飲食業に関わる幼馴染の2人が、被災直後から復興を目指して「屋