漫画家・イラストレーターの江口寿史氏が、過去の騒動をめぐり再び波紋を広げている。「昨年、無断トレース疑惑で騒動を起こした江口氏。12月30日に《関係者に深くお詫びいたします》などと謝罪した自身のX投稿を、削除していたことが分かったのです」（芸能記者）江口氏といえば『すすめ！！パイレーツ』『ストップ！！ひばりくん！』などで知られる人気漫画家だが、昨年秋、JR中央線沿いの地域交流イベント「ルミネ荻窪中央