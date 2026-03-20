イタリア北部ヴェネト州を拠点とするトーテム・アウトモビリが、新たなワンオフモデル「GTエレクトリック ”ジール01”」を発表した。これは同社のGTシリーズプログラムにおける第18号車であり、電動プラットフォームをベースに仕立てられた一台である。カリフォルニアの顧客からの依頼によって誕生した本車は、イタリアのクラフツマンシップと最先端の技術、そして徹底したパーソナライゼーションが融合した存在だ。【画像】トー