¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡ÖÂçÊÑ¤À¤Í¡×¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤Ç¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤ÊÅ¾¶Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Â¤Ï¡ÖÅ¾¶Ð¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿Å¾¶Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Ò¤½¤«¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢Å¾¶Ð¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤½¤ÎÍýÍ³¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡ÚÌ¡²è¡ÛÅ¾¶Ð¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë»Å»ö¤ËË°¤­¤ëº¢¤Ë¤Þ¤¿Å¾¶Ð¤·¤¿¤¤A¤µ¤ó¡Ê¶å½£ºß½»¡¢40Âå¡¢²ñ¼Ò°÷¡Ë¤¬¤ª¶Ð¤á¤Î²ñ¼Ò¤ÏÁ´¹ñ¤Ë»ÙÅ¹¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¤¤È¿ô²ó¤ÎÅ¾¶Ð¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤ÏÆÈ¿È¤ÇÅ¾¶Ð¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤ë²È