KDDIは、auオンラインショップで、「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」への機種変更時の割引額を増額した。期間は4月8日まで。 「新iPhone機種変更おトク割」では、iPhone 17 Pro（256GB、512GB、1TB）およびiPhone 17 Pro Max（256GB、512GB、1TB、2TB）の機種代金から3万3000円が割り引かれる。3月18日までは1万1000円の割引が適用されていたが、今回、2万2000円増額された。 割引を受けるには、auオンライン