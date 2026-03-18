©ABCテレビ 「昭和歌謡」×「令和のダンス」が融合する新感覚エンタメショーが開宴！ 「ABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」(毎週月曜深夜0時～0時30分の放送枠)の第5弾として、世界を魅了するダンスチーム・アバンギャルディ、待望の地上波初冠番組「爆踊！アバンギャルディ 昭和歌謡の宴｣の放送が決定！3月28日(土)よる11時～11時30分の事前特番、そして4月6日(月)深夜0時