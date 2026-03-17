札幌市手稲区で、下校中の小学生が６０代くらいの女に腹を殴られる事件がありました。警察が女の行方を追っています。事件があったのは札幌市手稲区星置３条１丁目の歩道です。３月１６日午後２時４５分ごろ、３人で下校していた小学５年生の男の子が、正面から来た６０代くらいの女と接触し、その直後、腹を殴られました。女は銭函方向に立ち去りました。殴られた男の子にけがはなく、帰宅後、母親が警察に通報しました。女は身長