ファーウェイ・ジャパンは、ランニングに特化したスマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT Runner 2」を3月27日に発売する。オープンプライスだが店頭価格は5万4780円になる見込みだが、Amazon.co.jpでの価格は4万9800円と案内されている。 2021年に発売された「HUAWEI WATCH GT Runner」の後継モデル。本体ケースとベゼルには航空宇宙グレードのチタン合金、ディスプレイには独自のナノ結晶ガ