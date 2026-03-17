特定非営利活動法人ミンイーが提供する“デジタル漢方”サービス「My Relief（マイリリーフ）」の利用者が15万人を突破。これにあわせて実施された花粉症に関する調査から、つらい季節を“我慢で乗り切っている人”の多さが見えてきました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】調査は「My Relief」公式LINE登録者を対象に実施し、4566人が回答。花粉症で日常生活に支障を感じている人のうち、64％は「非常に支