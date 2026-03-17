毎週月曜日、TOKYO MX、ytvほかで放送中の『ヴィジランテ』第2期、第24話（第2期 第11話）で描かれたキャプテンの知られざる一面、コーイチの成長について、両者を演じた森川智之と梅田修一朗の対談インタビューが公開された。『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。コミックスはシリーズ世界