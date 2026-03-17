アンカー・ジャパンは3月13日、Anker史上最高の安全基準に対応したモバイルバッテリーを順次展開していくことを発表した。製品の詳細は春ごろに公表する予定。●従来では難しかった安全試験を通過 高性能の「三元系リチウムイオン電池」新たにアナウンスされているモバイルバッテリー製品は、満充電状態のバッテリーセルに鋼鉄針を刺し、発火や爆発が起きないかを検証する釘刺し試験など、従来では難しいとされてきた安全性試