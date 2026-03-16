『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（マイナビ TGC 2026 S/S）が2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催され、野村康太、樋口幸平、岩瀬洋志、宮世琉弥、西垣匠が登場した。俳優として活躍しながら、モデルやアーティストとしても人気を集める5人。ランウェイでもオリジナリティ溢れる存在感を見せつけた。『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』野村