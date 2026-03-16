記事のポイント カシミヤの大衆化が進むなか、ラグジュアリーブランドは素材だけでなく体験や革新で価値を示している。 アニオナは素材開発と没入型リテールを軸にブランド再建を進め、国際市場での成長をめざしている。 イタリアの繊維産業は職人ネットワークに支えられ、ラグジュアリー生産の中心として存在感を保っている。 ミラノ・ファッションウィークで、アニオナ（Agnona）はシアリング、ウール、テクニカルカシミヤなどの