姉のErikaと妹の百瀬まりなによる2人組ユニット・エリマリ姉妹の1st写真集（撮影：菊地泰久、A4正寸128ページ、税込3410円）が3月25日、講談社よりリリースされます。【写真】美貌と圧巻ボディが大渋滞！Erikaさん（姉）と百瀬まりなさん（妹）FRIDAYでは1年に3度も表紙に起用され、同誌のデジタル写真集・動画販売ではNo.1売上を記録。SNSでも大きな話題となり、グラビア界に旋風を巻き起こしてきた2人が写真集で”さらなる表現”