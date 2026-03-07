WBC・日本―韓国野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。5-5で迎えた4回の日本の攻撃で“疑惑の判定”が起こり、米実況席も不満の声を上げた。この回先頭で打席に入ったのは6番・村上宗隆。カウント2-2から韓国の右腕チョ・ビョンヒョンが投じた速球は真ん中高めへ。自信を持って見送ったように見えたが、ストライクのコール。村上は驚いた